Санкт-Петербург, Уральская 17
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Всем давно известно, что вещи любят порядок, но чем больше вещей, тем этот порядок сохранять труднее. Квартира или дом может превратиться в хаос, если не навести строгий порядок в вещах и предметах. Но сделать это рационально бывает нелегко. Но выход есть – это современные системы хранения вещей.
  • Такие системы хранения позволяют решить множество задач одновременно: помогают хранить все нужные вещи в одном месте, соблюдать порядок, рационально использовать имеющееся пространство и даже украсить интерьер!
  • Такие системы, в отличие от традиционных шкафов, не только компактны, но и функциональны. Они позволяют «разгрузить пространство» дома, и в то же самое время помогают с комфортом разместить большое количество вещей.
  • Выбор гардеробных систем на рынке очень большой, но у нашей компании имеются существенные преимущества перед другими производителями.
  1. Наша компания может предложить вашему вниманию системы хранения по самым демократичным ценам. Дело в том, что у нас есть собственное производство, поэтому мы имеем возможность предложить вам продукцию прямо от завода, минуя посредников.
  2. У нас накоплен большой, многолетний опыт, поэтому мы всегда можем подстроиться под любые пожелания заказчика. Мы предлагаем системы хранения, которые подходят именно вам и отвечают всем вашим требованиям.
  3. У нашей продукции есть все необходимые сертификаты качества. Мы даем гарантию на наши системы хранения на 2 года.

Выбирая нашу продукцию, вы выбираете качество и надежность.

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Комплектующие для гардеробных систем

Полки\перекладины
Сеточная полка
Сеточная полка
Шир. мм. Глуб. мм. ЦенаКол-во
603 306 550 Р
1
603 406 663 Р
1
603 506 856 Р
1
903 306 815 Р
1
903 406 1010 Р
1
903 506 1226 Р
1
1203 306 1100 Р
1
1203 406 1327 Р
1
1203 506 1580 Р
1
Металлическая полка
Металлическая полка
Шир. мм. Глуб. мм. ЦенаКол-во
597 327 802 Р
1
597 427 912 Р
1
Полка ЛДСП
Полка ЛДСП
Шир. мм. Глуб. мм. ЦенаКол-во
587 330 702 Р
1
887 330 952 Р
1
587 430 819 Р
1
887 430 1105 Р
1
Перекладина
Перекладина
Длина мм. ЦенаКол-во
600 196 Р
1
900 246 Р
1
1200 310 Р
1
1800 434 Р
1
корзины\полки для обуви
Полка с бортиком
Полка с бортиком
Шир. мм. Глуб. мм. Выс. мм. ЦенаКол-во
603 340 85 794 Р
1
903 340 85 1240 Р
1
603 440 85 858 Р
1
903 440 85 1375 Р
1
Выдвижная корзина
Выдвижная корзина
Шир. мм. Глуб. мм. Выс. мм. ЦенаКол-во
563 340 85 2511 Р
1
563 340 181 2724 Р
1
563 440 85 2511 Р
1
563 440 181 2724 Р
1
863 440 85 3703 Р
1
863 440 181 4281 Р
1
Полка для обуви
Полка для обуви
Шир. мм. Глуб. мм. ЦенаКол-во
603 306 555 Р
1
903 306 806 Р
1
603 406 594 Р
1
903 406 953 Р
1
Вешалка для брюк
Вешалка для брюк
Шир. мм. Глуб. мм. ЦенаКол-во
604 428 1401 Р
1
Дополнительные элементы
Несущий рельс
Несущий рельс
Размеры мм. ЦенаКол-во
630x42x11 235 Р
1
1000x42x11 360 Р
1
1230x42x11 475 Р
1
1560x42x11 548 Р
1
1830x42x11 649 Р
1
Стойка для монтажа
Стойка для монтажа
Размеры мм. ЦенаКол-во
480x32x34 200 Р
1
960x32x34 361 Р
1
1568x32x34 481 Р
1
1920x32x34 628 Р
1
2400x32x34 802 Р
1
Кронштейн
Кронштейн
Размеры мм. ЦенаКол-во
335x60x13 174 Р
1
435x73x13 222 Р
1
535x86x13 369 Р
1
Кронштейн для перекладины
Кронштейн для перекладины
Размеры мм. ЦенаКол-во
101x31x11 45 Р
1
Соединитель для перекладины
Соединитель для перекладины
Длина мм. Диаметр мм. ЦенаКол-во
38 22.5 78 Р
1
Заглушки для перекладины
Заглушки для перекладины
Длина мм. Диаметр мм. ЦенаКол-во
17 22.5 77 Р
1
Разделитель\Боковина корзины
Разделитель\Боковина корзины
Глуб. мм. Выс. мм. ЦенаКол-во
403 85 228 Р
1
Панель с крючками
Панель с крючками
Шир. мм. ЦенаКол-во
310 633 Р
1
Крючок универсальный
Крючок универсальный
Выс. мм. ЦенаКол-во
85 92 Р
1
LED светильник с выключателем
LED светильник с выключателем
Шир. мм. Выс. мм. ЦенаКол-во
80 85 491 Р
1
LED светильник с сенсором
LED светильник с сенсором
Шир. мм. Выс. мм. ЦенаКол-во
80 85 871 Р
1
Крепление для велосипеда
Крепление для велосипеда
Шир. мм. Длина мм. Выс. мм. ЦенаКол-во
50 38 115 588 Р
1
Держатель для швабры
Держатель для швабры
Шир. мм. Длина мм. Выс. мм. ЦенаКол-во
40 38 40 422 Р
1
Ограничитель/разделитель полки
Ограничитель/разделитель полки
Размеры мм. ЦенаКол-во
411x54x200 622 Р
1
Вешалка настенная 3/5 крючков
Вешалка настенная 3/5 крючков
Шир. мм. ЦенаКол-во
33 558 Р
1
55 749 Р
1
Стеллаж с корзинами (4 шт.)
Стеллаж с корзинами (4 шт.)
Размеры мм. ЦенаКол-во
446x565x865 7120 Р
1
Крючок настенный
Крючок настенный
Размеры мм. ЦенаКол-во
6х8х3 см. 274 Р
1
18х8х3 см. 401 Р
1
Выдвижная штанга
Выдвижная штанга
Глуб. мм. ЦенаКол-во
306 480 Р
1
406 530 Р
1
Подставка для утюга
Подставка для утюга
Размеры мм. ЦенаКол-во
17х9х41 1299 Р
1
Сушка для белья
Сушка для белья
Размеры мм. ЦенаКол-во
450х450х19 1020 Р
1
600х450х19 1120 Р
1
Готовые комплекты
Готовые комплекты
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Наши системы

 
отзывы покупателей
 
Отзыв

К сожалению, собиралась и установилась она не сама, поэтому расскажу, как это было. Пришла конструкции вот в такой коробке.

Отзыв

Внутри детали были отложены пенопластом, а каждая полочка в пакете, чтоб не поцарапать друг друга. Так же в комплекте лежали болты с дюбелями для крепления к кирпичной или бетонной стене. Посередине на фото в коробке белые кронштейны для штанг и пластиковые (соединительные и концевые) заглушки для них.

Отзыв

В целом этот набор эдакого конструктора меня устроил по всем параметрам. Низкая цена, добротное качество (не считая форс-мажора с заглушками), хорошо прокрашенные элементы без каких-либо зазубрин и заусенцев, плотный металл, полки не прогибаются, кронштейны можно переставлять по своему усмотрению. Однозначно к покупке рекомендую.

Отзыв

Спасибо за работу. Очень удобно все разместилось и осталось место для вещей еще, а раньше это было два шкафа вещей ...

Отзыв

- Получилось, что хотел?

- Да все отлично! Спасибо. Нам, да и мне лично всегда очень приятно осознавать, что все получилось так как должно быть.)

Отзыв

Добрый день, вчера нам все установили, я еще не была на квартире, вживую не видела, но муж сказал, что у нас там красота и по фото мне тоже все очень понравилось, спасибо вам большое!

Отзыв

- Здравствуйте! Спасибо вам за проект еще раз)
- Здравствуйте, Светлана! Благодарю за отзыв и фотографии! Было приятно с вами работать! Спасибо что обратились в нашу компанию!
- Гардеробная получилась очень стильной в сочетании с цветом стен.
- Да, на это и рассчитывала, что будет классный контраст стен и белых полок!
- У вас великолепный вкус, задумка удалась!
- Спасибо, я очень довольна)

Отзыв

- Здравствуйте! Спасибо вам за проект еще раз)
- Здравствуйте, Светлана! Благодарю за отзыв и фотографии! Было приятно с вами работать! Спасибо что обратились в нашу компанию!
- Гардеробная получилась очень стильной в сочетании с цветом стен.
- Да, на это и рассчитывала, что будет классный контраст стен и белых полок!
- У вас великолепный вкус, задумка удалась!
- Спасибо, я очень довольна)

Отзыв

- Добрый день! Все хорошо, уже новая гардеробная радует меня дома)
- Как круто, благодарим вас, что обратились.
-Это вам огромное спасибо) сейчас обустраиваем новую квартиру с нуля, и впервые столкнулась с тем, что мои пожелания осуществились буквально за два дня)

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