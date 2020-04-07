Системы хранения вещей

Внутри детали были отложены пенопластом, а каждая полочка в пакете, чтоб не поцарапать друг друга. Так же в комплекте лежали болты с дюбелями для крепления к кирпичной или бетонной стене. Посередине на фото в коробке белые кронштейны для штанг и пластиковые (соединительные и концевые) заглушки для них.