Системы хранения вещей

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К сожалению, собиралась и установилась она не сама, поэтому расскажу, как это было. Пришла конструкции вот в такой коробке.
Внутри детали были отложены пенопластом, а каждая полочка в пакете, чтоб не поцарапать друг друга. Так же в комплекте лежали болты с дюбелями для крепления к кирпичной или бетонной стене. Посередине на фото в коробке белые кронштейны для штанг и пластиковые (соединительные и концевые) заглушки для них.
В целом этот набор эдакого конструктора меня устроил по всем параметрам. Низкая цена, добротное качество (не считая форс-мажора с заглушками), хорошо прокрашенные элементы без каких-либо зазубрин и заусенцев, плотный металл, полки не прогибаются, кронштейны можно переставлять по своему усмотрению. Однозначно к покупке рекомендую.
Спасибо за работу. Очень удобно все разместилось и осталось место для вещей еще, а раньше это было два шкафа вещей ...
- Получилось, что хотел?
- Да все отлично! Спасибо. Нам, да и мне лично всегда очень приятно осознавать, что все получилось так как должно быть.)
Добрый день, вчера нам все установили, я еще не была на квартире, вживую не видела, но муж сказал, что у нас там красота и по фото мне тоже все очень понравилось, спасибо вам большое!
- Здравствуйте! Спасибо вам за проект еще раз)
- Здравствуйте, Светлана! Благодарю за отзыв и фотографии! Было приятно с вами работать! Спасибо что обратились в нашу компанию!
- Гардеробная получилась очень стильной в сочетании с цветом стен.
- Да, на это и рассчитывала, что будет классный контраст стен и белых полок!
- У вас великолепный вкус, задумка удалась!
- Спасибо, я очень довольна)
- Здравствуйте! Спасибо вам за проект еще раз)
- Здравствуйте, Светлана! Благодарю за отзыв и фотографии! Было приятно с вами работать! Спасибо что обратились в нашу компанию!
- Гардеробная получилась очень стильной в сочетании с цветом стен.
- Да, на это и рассчитывала, что будет классный контраст стен и белых полок!
- У вас великолепный вкус, задумка удалась!
- Спасибо, я очень довольна)
- Добрый день! Все хорошо, уже новая гардеробная радует меня дома)
- Как круто, благодарим вас, что обратились.
-Это вам огромное спасибо) сейчас обустраиваем новую квартиру с нуля, и впервые столкнулась с тем, что мои пожелания осуществились буквально за два дня)